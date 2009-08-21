Працівники СБУ встановили прапор України на г.Ільяс-Кая (фото)

23 серпня - День державного прапора

20 серпня в Севастопольському управлінні Служби безпеки України проведені заходи, присвячені Дню державного прапора України, який, згідно з Указом Президента, відзначається 23 серпня. Співробітники спецслужби і ветерани СБУ піднялися на гору Ільяс-Кая над Ласпінською долиною. Офіцери розгорнули вісімнадцять державних прапорів – рівне числу років незалежності України. Фото Андрія Любимова / УНІАН

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