Один з найбільших вітрильників світу зайшов до Одеси (фото)

20 серпня в рамках навчального походу в порт Одеси прибув навчальний корабель ВМС Італії - вітрильник "Амеріго Веспуччі" - один з найбільших у світі.

"Амеріго Веспуччі" – вітрильник з двигуном. З поставленими вітрилами він може розвивати швидкість до 10 вузлів (18,52 км/год.). Корпус корабля виготовлений із сталі, але багато елементів дерев`яні. Маневрування вітрилами і переміщення рей здійснюється тільки вручну за допомогою канатів із рослинного волокна (коноплі). Переважна більшість устаткування на борту також має ручне управління, пов`язане з маневруванням вітрилами.

Екіпаж, який складається з 278 осіб (16 офіцерів, 72 мічмани і 190 матросів), під час навчального походу екіпаж поповнюється 150-200 курсантами і викладачами Військово-Морської академії.

Повне встановлення вітрил передбачає участь майже 200 осіб.

Фото Олексія Кравцова / УНІАН