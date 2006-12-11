Польська поліція виплатила 100 тис. дол. компенсації сім’ї вбитого українця

Польська поліція виплатила 350 тис. злотих (понад 100 тис. дол.) компенсації сім’ї громадянина України Сергія Кудрі, котрий у січні 2001 року загинув від пострілу поліцейського.

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції у Любліні секретар воєводського коменданта поліції Януш ВУЙТОВИЧ повідомив, що «гроші ми вже перевели на рахунок постраждалих».

Переговори у справі відшкодування були засекречені. Адвокат, який представляв у Польщі родину українця Кшиштоф КАМІНСЬКИЙ, зазначив, що позивачі вимагали значно більшої суми, проте «суд визнав, що поведінка громадянина України стала причиною цієї трагедії», і довелося взяти до уваги цей факт.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня 2001 року в Люблінському воєводстві при затриманні автомобіля "Шкода" за перевищення швидкості польський поліцейський смертельно поранив С.Кудрю, 1975 року народження. Житель Київської області С.Кудря повертався в Україну разом з вагітною дружиною.

Обох поліцейських було засуджено, і вони вже не працюють у поліції.