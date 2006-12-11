Польська поліція виплатила 100 тис. дол. компенсації сім’ї вбитого українця
Суму знижено за "неправильну поведінку"
Польська поліція виплатила 350 тис. злотих (понад 100 тис. дол.) компенсації сім’ї громадянина України Сергія Кудрі, котрий у січні 2001 року загинув від пострілу поліцейського.
Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції у Любліні секретар воєводського коменданта поліції Януш ВУЙТОВИЧ повідомив, що «гроші ми вже перевели на рахунок постраждалих».
Переговори у справі відшкодування були засекречені. Адвокат, який представляв у Польщі родину українця Кшиштоф КАМІНСЬКИЙ, зазначив, що позивачі вимагали значно більшої суми, проте «суд визнав, що поведінка громадянина України стала причиною цієї трагедії», і довелося взяти до уваги цей факт.
Як повідомляв УНІАН, 28 січня 2001 року в Люблінському воєводстві при затриманні автомобіля "Шкода" за перевищення швидкості польський поліцейський смертельно поранив С.Кудрю, 1975 року народження. Житель Київської області С.Кудря повертався в Україну разом з вагітною дружиною.
Обох поліцейських було засуджено, і вони вже не працюють у поліції.