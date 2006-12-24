В Єгипті знайдено вірус пташиного грипу

В Єгипті три члени однієї родини заражені вірусом пташиного грипу.

Як передає РІА «Новости», за даними представників Всесвітньої організації охорони (ВООЗ) здоров`я, в аналізах крові трьох людей зафіксовано смертельно небезпечний для людини вірус H5N1.

Останній випадок зараження людини був зафіксований в Єгипті в жовтні 2006 року.

Усього в Єгипті вірус пташиного грипу було до цього знайдено у 18 людей, сім з яких померли з моменту спалаху цього захворювання в лютому.