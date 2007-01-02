Міністр оборони наказав перевірити всі тендери за 2006 рік

З метою виконання пропозицій за висновками Тендерної палати України міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО прийняв рішення щодо проведення ревізії фінансово-господарської діяльності структурних підрозділів Центрального апарату Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України, які проводили тендери у 2006 році.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні прес-служби Міноборони України.

Таке рішення було прийнято після опрацювання Контрольно-ревізійним департаментом МОУ Звіту та реалізації в Міністерстві оборони України пропозицій Тендерної палати України з питань усунення порушень вимог законодавства України розпорядниками бюджетних коштів Міноборони при здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг, виявлених у 2006 році.

“Фахівці Контрольно-ревізійного департаменту отримали звернення начальника відділу нагляду за додержанням законів у ЗСУ та інших військових формуваннях Головного управління військових прокуратур Генеральної прокуратури України з питань проведення контрольних заходів щодо перевірки діяльності службових осіб відповідних тендерних комітетів Міністерства оборони України та його структурних підрозділів, якими протягом 2005-2006 років здійснено процедури закупівель товарів, робіт і послуг та в подальшому укладено відповідні договори, за висновками, наданими Тендерною палатою”, - зазначив А.ГРИЦЕНКО.

За словами керівника військового відомства, рішення щодо проведення ревізії фінансово-господарської діяльності структурних підрозділів Центрального апарату Міноборони та ГШ ЗСУ, які проводили тендери у 2006 році, зазначено у висновках, направлених Тендерною палатою України до Головного управління військових прокуратур Генеральної прокуратури України.

“З метою визначення суми збитків, які, можливо, були завдані державі внаслідок порушень при проведенні тендерів, під час проведення контрольних заходів проводитиметься цінова експертиза для встановлення середньо ринкової ціни на кожен предмет закупівлі, придбаний за державні кошти без застосування або з порушенням процедур закупівлі, визначених чинним законодавством”, - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

Він поінформував, що сума збитків визначатиметься як різниця між сумою фактично витрачених державних коштів та сумою середньо ринкової вартості, що діяла на момент придбання, яка визначається експертним шляхом згідно з вимогами чинного законодавства.

Міністр оборони України повідомив, що загалом дослідженню підлягає більше 78 договорів та угод, у тому числі з будівництва та придбання житла – 64, капітального ремонту будівель – 2, ремонту автомобільної техніки – 3. Ще 9 угод стосуються надання інших послуг та робіт.

За рішенням глави вітчизняного оборонного відомства, для виконання цієї роботи створена робоча група з фахівців Департаменту економічної та господарської діяльності Міністерства оборони України.

Враховуючи значний обсяг проведення контрольно-ревізійних заходів з дослідження та виконання укладених договорів, робоча група проводитиме відповідні контрольні заходи до кінця І кварталу 2007 року. Інформація за їх результатами буде надана Тендерній палаті України і Головному управлінню військових прокуратур Генеральної прокуратури України.