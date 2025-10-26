Цього тижня ворог завдавав ударів по житлових будинках, по людях, цивільній інфраструктурі.
Про це зазначив у Telegram президент Володимир Зеленський. "Кожен удар Росії – це спроба завдати якнайбільше шкоди звичайному життю. Цього тижня це удари по житлових будинках, наших людях, дітях, цивільній інфраструктурі. Це і є найголовніші мішені для росіян. Тисячі ударів різними типами зброї – лише за один тиждень майже 1200 ударних дронів, більш ніж 1360 керованих авіаційних бомб та понад 50 ракет різних типів застосувала Росія проти України", – зазначив він.
За його словами, тільки цієї ночі росіяни випустили по Україні понад 100 дронів.
Зеленський нагадав, що внаслідок удару по Києву вже відомо про трьох загиблих, десятки людей поранено, і серед них є діти, а також пошкоджено звичайні багатоповерхівки в декількох районах міста.
Президент наголосив, що під усіма цими ударами Україна продовжувала активно захищатися на полі бою, у небі, у дипломатії.
"Є вагомі результати тиску на Росію – 19-й санкційний пакет Євросоюзу та нові санкції США проти російської нафти", - додав він.
Зеленський подякував партнерам за ці кроки і наголосив, що важливо не зупинятися. "Розраховуємо на синхронізацію цих санкцій у юрисдикціях "сімки" та інших партнерів. І, безперечно, потрібні додаткові тарифні та санкційні обмеження проти Росії та всіх, хто допомагає їй триматися на плаву. Тиск обов’язково спрацює на мир", - підкреслив Зеленський.
Нічна атака на Україну
Як повідомляв УНІАН, за даними Повітряних сил України, у ніч на 26 жовтня противник атакував Україну 101 ударним безпілотником типу Shahed, "Гербера" та інших типів. Більше половини з них - близько 60 - це "Шахеди".
За попередніми даними, протиповітряною обороною збито/подавлено 90 ворожих БПЛА .
Також повідомлялося, що зафіксовано влучання п’яти ударних БПЛА на 4 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.