За словами Герсасимова, ракета подолала 14 тисяч кілометрів і перебувала в повітрі близько 15 годин.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що ядерні сили Росії "перебувають на найвищому рівні у світі" і похвалився випробуваннями "унікальної" ядерної ракети "Буревісник". Про це він заявив під час наради з начальником Генштабу Валерієм Герасимовим і командувачами угрупованнями.

Герасимов доповів Путіну про випробування крилатої ракети необмеженої дальності "Буревісник" з ядерною енергетичною установкою, які були проведені 21 жовтня.

За його словами, ракета подолала 14 тисяч кілометрів і перебувала в повітрі близько 15 годин. Також він заявив, що "Буревісник" показав можливості обходу систем ПРО.

"Технічні характеристики ракети дозволяють застосовувати її з гарантованою точністю по високозахищених об'єктах на будь-якій відстані", - заявив Герасимов.

Путін додав, коментуючи випробування "Буревісника", що це "унікальний виріб, якого у світі ні в кого немає".

Він також сказав, що випробування ракети завершено і ключові завдання з випробувань досягнуто.

"Треба визначити можливі способи застосування і почати готувати інфраструктуру для розміщення цієї зброї в наших збройних силах", - заявив російський диктатор.

Ядерна ракета "Буревісник" - що відомо

Ракета "Буревісник" привернула увагу експертів через свою технологію, а також через свої минулі невдачі.

"Буревісник" фактично живиться від невеликого ядерного реактора, вбудованого в двигун. Теоретично це дає змогу ракеті залишатися в повітрі протягом кількох днів.

У доповіді американської НУО "Ініціатива з ядерної загрози" за 2019 рік ішлося про те, що ця крилата ракета може нести ядерну боєголовку, облетіти земну кулю на низькій висоті, уникнути протиракетної оборони і перешкод на місцевості, після чого скинути боєголовку у важкопередбачуваному місці.

Раніше заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський розповів, що Росія вже провела 14 випробувань ядерної ракети "Буревісник", 13 з яких завершилися невдало, а під час одного з них узагалі загинули вчені. За його словами, ця зброя більше міф, ніж реальність.

