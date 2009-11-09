Президент Венесуели закликав армію і народ готуватися до війни

Президент Венесуели Уго Чавес, вкотре піддавши критиці підписаний недавно договір про військову співпрацю між США і Колумбією, закликав співвітчизників і армію готуватися до війни, повідомив у неділю венесуельський телеканал VTV.

"Імперія жива і загрожує нам як ніколи. База США розташована за 20 хвилин від столиці нашої країни. Товариші офіцери, не втрачаймо жодного дня для виконання нашого основного завдання - готуватися до війни і допомогти народу готуватися до війни, оскільки це обов`язок всіх", - цитує його виступ перед військовими РІА "Новости".

Він також запропонував, зокрема, активізувати створення формувань міліції, навчати військовій справі "революційних студентів, трудящих і жінок". Виступ Чавеса транслювався в ефірі щотижневої недільної телерадіопрограми "Алло, президент".

Він наголосив, що "лакейський уряд Колумбії, надавши американським військовим доступ на свої бази, скинув маску і перетворив країну на ще один штат США".