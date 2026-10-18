'Україна ніколи не зможе виграти війну': міністр оборони Італії розкрив плани Путіна

Крозетто додав, що Італія вже передала Україні 12 пакетів допомоги, і до кінця року відправить ще один.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявляє, що Україна "ніколи не зможе виграти" війну з Росією, водночас зазначаючи, що справжня перемога для України полягає в іншому. Про це він заявив в інтерв'ю BBC.

"Україна ніколи не зможе виграти цю війну… Адже коли хтось в Італії сказав: "Україна виграє війну", деякі люди подумали, що Україна хоче розгромити Росію. Що Зеленський практично увійде до Москви з українським прапором. Ні, це неможливо", - зазначив він.

Крозетто додав, що його мета – забезпечити виживання України та покласти край війні.

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"Для України перемога означає, що Росія піде геть, припинить скидати бомби, а Україна знову стане вільною країною – вільною жити й мати власне майбутнє. Саме такої перемоги для України ми всі й бажаємо", - пояснив він.

Про допомогу Україні

Він розповів, що більшість громадян в Італії виступають проти надання допомоги Україні, водночас влада країни продовжує надавати допомогу.

"Важко пояснити, що треба допомагати народу чинити опір і що така допомога не означає, що ти проти миру. І, насамперед, не можна піддаватися громадській думці, якщо ти вважаєш, що вона помилкова", - зазначив він.

Крозетто додав, що Італія вже передала Україні 12 пакетів допомоги, і, ймовірно, до кінця року відправить ще один.

Про Росію та цілі Путіна

Міністр оборони італії заначив, що Путін прагне відновити Росію в тому вигляді, в якому вона існувала до розпаду Радянського Союзу, оскільки не бажає змиритися з тим, що вона не стоїть на одному рівні зі Сполученими Штатами чи Китаєм, і хотіла б "стати третьою стороною за цим столом".

"Росія здійснила напад на Україну, на Крим, на Грузію, а якщо зазирнути ще далі в минуле – на Афганістан. Отже, у російському менталітеті закладена ідея нападу з метою окупації", - підкреслює Крозетто.

Він наголошує, що Росія наразі спрямовує значну частину бюджету на інвестиції в озброєння або військову сферу, тож, схоже, Путін не збирається зупинятися на Україні.

"Чисельність їхніх військових сягне 1,5 мільйона осіб. Тож, якби війна закінчилася завтра, що Путін робитиме з 1,5 мільйона солдатів? Якби він припинив війну завтра вранці, він сам зіткнувся б із внутрішніми проблемами. І це наштовхує мене на думку – з огляду на те, що він продовжує нарощувати темпи, – що він не захоче зупинятися на Україні… Саме тому ми – як Європа та НАТО – готуємося", - наголосив він.

Війна в Україні - ви могли пропустити ці новини

За даними The Telegraph, Росія посилює удари по Украіні, маючи на меті знищення генерації електроенергії, систем опалення, водопостачання та каналізації – таким чином, щоб життя в українських містах стало нестерпним.

Також аналітики ISW повыдомляють, що Росія може посилити свої спроби саботажу та провокації в Європі, щоб зірвати транспортування західної допомоги Україні протягом зими 2026-2027 років.

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