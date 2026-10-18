Росія може списати низку літаків бойової авіації: експерт розкрив деталі

Метою такого кроку може стати консолідація ресурсів для підтримання флоту більш сучасніших літаків.

Після завершення війни проти України Росія може піти на "оптимізацію" бойової авіації та списати наявні винищувачі типів МіГ-29, Су-27 та МіГ-31, ударні літаки Су-24 і Су-25, та стратегічні бомбардувальники Ту-22М3, але це є досить сумнівно.

Про це написав Іван Киричевський, військовослужбовець 413 полку СБС "Рейд", експерт Defense Express, коментуючи публікацію авторів польського видання Defence24.

Польські автори вважають, що метою такого кроку може стати консолідація ресурсів для підтримання флоту більш сучасніших літаків, як то Су-30, Су-34 та Су-35, Су-57 та літаків стратегічної авіації Ту-95МС і Ту-160.

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Як базовий аргумент в цій історії наводиться приклад Росії зразка 1990-хх років, яка на тлі дефіциту економічних ресурсів пішла на масштабне списання літаків типів МіГ-21 та МіГ-23, МіГ-25 та МіГ-27, Су-15 та Су-17, натомість змогла підтримувати в строю сучасніші МиГ-29, Су-24, Су-25 та МиГ-31. Та з часом змогла перейти на озброєння новішими Су-30, Су-35 і тими ж Су-57.

Зазначається, що винищувачі та фронтові бомбардувальники, про які йдеться для можливого списання, використовуються росіянами у війні проти України не часто, через обмежену бойову цінність та значний рівень зносу "бортів".

За оцінками авторів Defence24, зараз росіяни мають в своєму розпорядженні близько 260 Су-24 (із яких здійнятись у повітря може лише до 140 одиниць), до 150 одиниць Су-25 (яким на заміну може прийти Як-130М) та до 200 МиГ-29 усіх модифікацій (включно з палубним МиГ-29К). Також йдеться про до 100 Су-27 та до 100 перехоплювачів МиГ-31БМ (без урахування літаків, перероблених на носії "Кинжалів"), а залишок по флоту Ту-22М3 оцінюється у менш ніж 50 літаків, із яких більшість вважається небоєздатними.

Відповідно, на думку польських аналітиків, після списання має залишитись до 400 літаків типів Су-30, Су-34, Су-35 і Су-57, та стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і Ту-160. , але і по ним, мовляв, може бути питання щодо фактичного стану боєздатності.

Киричевський вважає, що наведені польськими авторами цифри можуть загалом "не стикуватись" із західними оцінками, а також немає переконання, що Росія готова йти на такі кроки. "Якби Кремль був схильний до прийняття таких "оптимізаційних" рішень, то він би уже пішов на списання старих бойових літаків радянського виробництва",- наголосив він.

Зазначає, що, за даними з відкритих джерел, для війни проти України агресор використовує орієнтовно до 300 літаків усіх типів, або орієнтовно чверть усього флоту бойової авіації - десь в 1200 "бортів".

Знищення російської авіації

Як повідомляв УНІАН, уніч на 15 жовтня ВМС ЗСУ береговим ракетним комплексом "Нептун" завдали удару по військовому аеродрому "Борисоглєбськ" у Воронезькій області РФ. Внаслідок атаки було знищено 6 російських двомісних винищувачів-бомбардувальників Су-34М.

Також було знищено технічне обладнання для забезпечення польотів авіації, зафіксовано повторні детонації та пожежу на території аеродрому.

Військові деталізували, що Су-34М здатні нести одночасно декілька керованих та фугасних авіабомб, ракети різного типу, і є одним із ключових засобів російської авіації для завдання ударів керованими авіабомбами по позиціях Сил оборони та прифронтових населених пунктах.

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