СТС подав до суду на Роднянського

Акціонери «СТС Медіа» подали вчора два позови до судів штатів Нью-Йорк і Делавер до члена ради директорів компанії Олександра Роднянського. Його звинувачують у використанні конфіденційної інформації для підтримки конкурентів і в переманюванні топ-менеджерів «СТС Медіа» в «Національну Медіа Групу» (НМГ). У разі доказу провини пана Роднянського він позбудеться права виконання опціону на суму 100 млн. дол.

Вчора до пана Роднянського були подані відразу два цивільні позови - до Верховного суду штату Нью-Йорк і в Канцлерський суд штату Делавер. Також Олександру Роднянському направлено лист акціонерів, у якому вони повідомляють, що більше не підтримують його кандидатуру як члена ради директорів компанії. Пан Роднянський повідомив РБК daily, що «листа поки не одержав, але про позови знає».

Пред`явлені йому претензії Роднянський спростовує. «Я почуваюся впевнено і збираюся довести, що все, в чому мене намагаються звинуватити акціонери, не відповідає дійсності. Просто вони хибно інтерпретували ринкові чутки».

РБК.daily