Квартири в престижних районах Єрусалима коштують менше, ніж на київській периферії

Посеред новорічного марафону доля звела мене за столом з подружньою парою з Єрусалима, яка прибула в по-ізраїльськи теплий Київ побачити на власні очі місто, де народилися батьки подружжя. Нетта й Арні бідкалися, що, мовляв, у Єрусалимі занадто дорога нерухомість і вони не можуть собі дозволити переїхати в нове помешкання. Передусім Ізраїль – порівняно невелика країна, і пропозиція житла є обмеженою. По-друге, серед заможних євреїв США, Франції та Великої Британії стало модним мати квартирку в Ізраїлі, бажано в Єрусалимі в його престижних районах. Заморські власники купують другу домівку в Ізраїлі, мріючи перебратися на землю обітовану на старості років. А тим часом здають його в оренду.

У перерві між черговими виступами Пугачової та Задорнова присутні за столом поцікавилися, до яких же висот рвонули ціни на нерухомість у центі Святого Міста. Ізраїльтяни розповіли про квартиру загальною площею 120 квадратів у центрі міста, яка вислизнула минулої осені в них із рук, оскільки власник зажадав за неї 250 тисяч доларів, а такої інвестиції вони собі не могли дозволити. "Дві сто за квадратний метр", – хтось швидко перерахував, щоб зручніше було вписати єрусалимські ціни в київську систему координат. На іншу вісь координат розмістили середню ізраїльську зарплату – еквівалент 1700 доларів на місяць – і вітчизняну: 220 доларів у країні та 317 – у Києві.

У ізраїльтян відчутно піднявся настрій, коли їм розповіли про ціни на київську нерухомість. Особливо потішила розповідь одного з присутніх: він передзвонив у будівельну компанію, яка закладає фундамент під нову висотку на Кловському узвозі (як раз по сусідству з центральним офісом Правексу). "Не дзвоніть сюди, бо ці ціни вам, скоріш за все, недоступні", – почув він у слухавці.

"Чому у вас так дорого?" – відповіді на це запитання Нетта та Арні так і не отримали, хоча кожна версія й супроводжувалася тостом. За будівельників та за їхню картельну змову. За київську бюрократію, хабарі якої становлять чи не третину від вартості квадрату. За приміських селян, котрі несуть у будівельні компанії пачки доларів, виручених від продажу паїв, які сьогодні лицемірно мають намір вкотре заборонити продавати. За трансферти від заробітчан з Італії та Португалії, які також живлять попит на нерухомість.

Нетта й Арні повернулися в Ізраїль з гарною новиною: у Києві ще дорожче.

Станіслав Голубенко, Київ