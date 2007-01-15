На таїландському курорті загинула українка

На таїландському курорті Кох-самет в результаті пожежі загинула українська туристка, повідомляє у понеділок газета "Бангкок пост".

За даними видання, 43-річна жінка, ім`я якої не повідомляється, поселилася в одному з бунгало на курортному острові 10 січня.

За словами представника місцевої влади, про пожежу повідомила подруга загиблої, яка почула вночі крики про допомогу. Прокинувшись, вона побачила, що сусіднє бунгало охоплене вогнем.

Інші відпочиваючі погасили вогонь, проте допомога надійшла надто пізно.

На думку подруги загиблої, причиною пожежі могла стати звичка останньою палити в ліжку перед сном. Проводиться розслідування трагічної смерті.

РІА Новости