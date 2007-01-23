Австралійський пірнальник побив акулу

Професійному пірнальнику, який займається збиранням молюсків, вдалося відбитися від нападу білої акули, також відомої як акула-людожер. Інцидент стався під час чергового занурення біля південно-східного узбережжя Австралії на глибині близько восьми метрів, повідомляє мельбурнска газета Herald Sun.

За словами потерпілого і очевидців події, акула, що раптово підпливла, почала ковтати його з голови. Проте пірнальник вільною рукою вдарив її в око, після чого хижачка випустила його і відпливла. 41-річного Еріка Нереса (Eric Nerhus) підняв на поверхню і втягнув у човен його 25-річний син.

На допомогу були викликані рятувальники, оскільки пірнальник дістав травми під час сутички з акулою. У Нереса виявився зламаним ніс. Крім того, з боків на тілі від плеча до стегон зуби хижачки залишили численні рвані рани.

Пірнальника евакуйювали гелікоптером до лікарні. Лікарі оцінюють його стан як важкий, але стабільний, тому що він втратив багато крові.

У поліції вважають, що життя Нересу врятував спеціальний жилет зі свинцевими пластинами, який пірнальники одягають, щоб забезпечити швидше занурення. Крім того, сильну кровотечу допоміг зупинити гідрокостюм .

З іншого боку, припустив один з поліцейських, акула могла просто помилитися, прийнявши пірнальника за тюленя, яких дуже багато в тих місцях. А коли хижачка зрозуміла, що жертва не схожа на тюленя і до того ж б`ється, то вона виплюнула її і втекла.

Білі акули вважаються найбільшими хижими рибами на планеті. Вони можуть досягати в довжину шести метрів. Акула, що напала на австралійця, була, за його словами, близько трьох метрів завдовжки.

Лента.ру