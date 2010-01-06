Тимошенко пішла на святкове богослужіння

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО в рамках робочої поїздки до міста Бровари Київської області напередодні Різдва побувала на святковому богослужінні у церкві Покрови Пресвятої Богородиці.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів, крім того, настоятель церкви Покрови Пресвятої Богородиці отець Михайло (Михайло ЛЕСЮК) ознайомив Ю.ТИМОШЕНКО з історією храму.