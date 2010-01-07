Різдвяні ялинки зберуть і спалять під Віднем

Різдвяні ялинки, що прикрашали помешкання жителів Відня, будуть спалені на біоелектростанції в Зіммерінгу (30 кілометрів від австрійської столиці) і складуть останню службу людям, подарувавши їм тепло і електрику, повідомляє кореспондент РІА "Новости" з посиланням на місцеве радіо.

З четверга в усіх районах Відня почали діяти 470 пунктів збору різдвяних ялинок.

Торік таким чином було зібрано більше 600 тонн біопалива.

"Почесніша" доля чекає головну різдвяну ялинку країни, встановлену на віденській ратушній площі. 100-річна лісова красуня заввишки 27 метрів буде використана для виготовлення шпаківень і годівниць для птахів. Ялинку відправлять на лісопилку під Віднем, розпиляють на дошки, які передадуть до лісової школи, де учні виготовлять з них будиночки для птахів.

Не менш екзотична доля чекає і ялинку, яка була встановлена біля палацу Шенбрунн. Вона піде на корм і на "іграшки" для мешканців віденського зоопарку - слонів і носорогів. Щоправда, її розміри скромніші - висота лише 20 метрів.