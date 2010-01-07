Сталлоне одержав травму шиї на зйомках жорсткого бойовика

Американський актор і режисер Сільвестр Сталлоне, намагаючись зняти максимально реалістичний фільм-бойовик, одержав травму шиї, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на британську Guardian.

За даними видання, інцидент стався під час зйомок бойовика під робочою назвою "Найманці" (The expendables), який, як очікується, вийде на екрани в серпні 2010 року.

Травму Сталлоне, який виконує у фільмі одну з головних ролей, одержав, працюючи над сценою бійки із зіркою рестлінгу Стівом Остіном. В результаті невдалого удару Сталлоне потрапив на операцію - через мікротріщину медики мусили вставити акторові в ділянку шиї металеву пластину .

"Там було сім хлопців, які гамселили один одного, і кожен - сильніший за попереднього. Без жартів, наші каскадери благали зглянутися", - поділився актор своїми враженнями.

"Наш бій із Стівом був таким запеклим, що врешті-решт я одержав мікротріщину на шиї. Я не жартую - я нікому про це не говорив, але через це я переніс складну операцію. Тепер у мене в шиї металева пластина", - розповів Сталлоне.

Подія наочно показує, наскільки Сталлоне прагне зробити картину "живою", а сцени бійок - правдоподібними. У "Найманцях" задіяні актори, відомі роботою у фільмах "екшн", - "Термінатор" Арнольд Шварценеггер, "Міцний горішок" Брюс Вілліс, "Універсальний солдат" Дольф Лундгрен і "Рестлер" Міккі Рурк.