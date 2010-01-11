Через кризу в США зріс інтерес до освіти

Економічний спад і викликаний ним брак робочих місць підвищив інтерес американців до освіти. Як пише The New York Times, зокрема, зросла кількість претендентів на навчання в школах права і докторантурах: про це свідчить рекордна кількість заявок на проходження спеціальних кваліфікаційних іспитів.

У жовтні 2009 року 60746 чоловік здавали Тест на доступ до навчання в школах права (Law School Admission Test, LSAT) - це рекорд, який на 20 відсотків перевищує аналогічний показник річної давнини. Також рекорд встановили потенційні докторанти - Реєстраційний іспит докторантур (Graduate Record Examination, GRE) в 2009 році складали 670 тисяч осіб, що на 13 відсотків більше показника 2008-го. Крім того, про помітне зростання кількості заявок на надходження повідомляють адміністрації багатьох шкілправа, наприклад в Університеті Вашингтона в Сент-Луїсі, Університеті Сан-Франциско та Університеті Айови.

Спостерігачі вважають тенденцію передбаченою для ситуації, що склалася. Після початку кризи та подальшого періоду шокового стану фахівці, які втратили роботу і не змогли знову працевлаштуватися, вирішують підвищити свою конкурентоспроможність на ринку праці і продовжити освіту. Раніше, наприкінці 2009 року, стало відомо про рекордне зростання кількості студентів американських коледжів.

Лента.ру