Злочинець викрав іномарку, викликавши евакуатор

У Тернополі раніше судимий місцевий житель викликав евакуатор, щоб вкрасти легковик "Фольксваген Гольф".

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.

За даними правоохоронців, по оголошенню крадій викликав евакуатор і пояснив його водієві, що автівка зламалася і за певну плату попросив відігнати іномарку туди, куди має підійти майстер з ремонту. Евакуаторник, нічого не підозрюючи, забрав автомобіль і відвіз за адресою, яку вказав замовник.

Коли правоохоронці за зверненням справжнього власника автомобіля через дві години встановили її місцезнаходження, виявилося, що автомобіль вже був розукомплектований і порізаний по частинах.

Чоловіка, який незаконно заволодів транспортним засобом, працівники міліції заарештували, і той зізнався у скоєному. В гаражі правоохоронці вилучили номерні знаки, колеса, ходову частину тощо.

Правоохоронці підозрюють тернополянина, раніше також судимого за угон автомобіля, в інших крадіжках. Проти нього порушено кримінальну справу за статтею 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.