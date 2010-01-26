ТНК-ВР купує в Україні 118 АЗС

Російський-британська компанія ТНК-ВР у грудні 2009 року уклала угоду про придбання товариства з обмеженою відповідальністю «Вік Ойл» (м. Київ), яке володіє в Україні мережею із 118 автозаправних станцій (оператор мережі - компанія «УТН-Схід») у 13 регіонах України.

Про це йдеться в проспекті компанії ТNК-ВР International Limited до випуску єврооблігацій на 8 млрд. дол., текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН

«У грудні 2009 року ТНК-ВР уклала угоду про придбання 100% частки у «Вік Ойл», компанії, що займається роздрібним і оптовим продажем нафтопродуктів в Україні», - сказано в повідомленні.

Планується, що операція буде закрита протягом першого кварталу 2010 року, після завершення ряду процедур, серед яких отримання дозволу від Антимонопольного комітету України і ряду операцій у рамках реструктуризації компанії «Вік Ойл».

Окрім 118 АЗС, компанії «Вік Ойл» належить 8 нафтобаз і 122 земельні ділянки (під будівництво АЗС) на різних стадіях розробки.

Станом на 30 вересня 2009 року мережа ТНК-ВР в Україні складалася з 50 власних АЗС і 250 джоберських.

Нагадаємо, мережа АЗС компанії «Вік Ойл» раніше працювала під брендом «Укртатнафта», але зараз проводиться ребрендинг, створюється нова торгова марка «Formula».

Мережа купує за прямими договорами нафтопродукти стандарту не нижче Євро-3 у Лисичанского НПЗ (належить ТНК-ВР) і «ЛУКОЙЛ-Одеський НПЗ», а для продажу пального під ТМ «Formula» (бензини - не нижче Євро-5, дизпальне - не нижче Євро-4) - у зарубіжних постачальників: «Орлен Летува» (раніше «Мажейкю нафта», Литва), Мозирський НПЗ (Білорусь) і STATOIL (Норвегія).

Довідка УНІАН. ТНК-ВР – міжнародний вертикально інтегрований холдинг, який входить у десятку найбільших приватних нафтових компаній у світі за обсягами видобутку нафти.

Компанія була створена в 2003 році в результаті злиття нафтових і газових активів компанії ВР у Росії і нафтогазових активів консорціуму Альфа, Аксес/Ренова (ААР). Керуючим центром ТНК-ВР в Україні є ТОВ «ТНК-ВР Комерс», на яке також покладено функції з оптової торгівлі нафтопродуктами. Переробку нафтової сировини і виробництво продукції забезпечує ЗАТ «ЛИНІК». Роздрібною торгівлею нафтопродуктами займається СП ТОВ «Кершер».

Видобувні активи компанії розташовані в Західному і Східному Сибіру, а також Волго-Уральському регіоні. ТНК-BP належать п`ять нафтопереробних заводів у Росії та Україні і роздрібна мережа із 1 400 автозаправних комплексів, які працюють під брендами BP і ТНК.