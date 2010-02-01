На Чернігівщині перекинувся автобус: загинув водій

На Чернігівщині перекинувся автобус.

Як повідомили УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації, на автодорозі Київ - Чернігів - Нові Яриловичі біля с. Прогрес Козелецького району водій автобуса „Мерседес-312Д” не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де автобус перекинувся та скоїв зіткнення з автомобілем "ВАЗ-21043".

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій автобуса, 1963 року народження, загинув, два його пасажири отримали тілесні ушкодження та були доставлені до Козелецької центральної районної лікарні. Пасажир автомобіля "ВАЗ-21043" отримав тілесні ушкодження та звернувся за медичною допомогою до Чернігівської міської лікарні № 2.