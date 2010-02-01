У Шустера зник ноутбук з базою даних проекту «Стань лідером!»

30 січня у Львові під час проведення кастингу нового проекту «Стань лідером!» студії Савіка Шустера зник ноутбук із всією базою даних всіх учасників проекту.

Про це повідомляється на сайті «Савік Шустер Студії».

«Дані, які знаходяться в ноутбуку, неможливо поновити, оскільки це єдина повна база по проекту», - наголошується у повідомленні.

Організатори кастингу, який 30 січня проходив у Національному університеті «Львівська політехніка», сподіваються, що ноутбук або ж інформація, яка є у ньому, буде повернута організаторам.

У Головному управлінні МВС України у Львівській області УНІАН повідомили, що до них не зверталися організатори кастингу з офіційною заявою про крадіжку ноутбука.

Довідка УНІАН. «Савік Шустер Студія» розпочала восени новий проект «Стань лідером!». Протягом 25-ти тижнів команда «Савік Шустер Студія» їздить регіонами України та відкриває нових лідерів. Це люди, котрі знають як змінити свою країну, люди, котрі хочуть присвятити свій розум, час, енергію на те, щоб змінити своє місто, регіон, країну і взяти на себе відповідальність за свої дії.

У Львові експерти провели кастинг 30 січня у Національному університеті «Львівська Політехніка».