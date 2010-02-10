ДАІ не відмовляється від "Візиру", але...

Департамент ДАІ не відмовляється від використання приладів «Візир», але разом з тим планує ввести в дію стаціонарну систему відео нагляду.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

За повідомленням, після опублікування у журналі “Бізнес” (№ 6 від 8 лютого) інтерв`ю начальника Департаменту ДАІ МВС України Сергія КОЛОМІЙЦЯ у засобах масової інформації з`явилася серія матеріалів із сенсаційними заголовками “Департамент ДАІ відмовляється від використання приладів “Візир”. ДАІ стверджує, що така інформація є неправдивою і перекрученою.

Прес-служба повідомляє, що насправді С.КОЛОМІЄЦЬ розповів журналісту журналу “Бізнес”, що на даний час в автоматичному режимі на автошляхах працюють 70 сертифікованих приладів. Одночасно він повідомив, що Департамент ДАІ планує обладнати дороги України стаціонарною апаратурою фотофіксації. Уже існує проект, яким визначено 5 тисяч місць розташування такої апаратури. Вона фіксуватиме проїзд на червоний сигнал світлофора, виїзд на зустрічну смугу та перевищення швидкості. Отримана інфомація буде оброблятися автоматично та надходити на сервер Державтоінспекції. Застосування такої системи дасть змогу уникнути спілкуванню працівників ДАІ з водіями, що виключатиме корупційні діїї, а також притягувати до відповідальності усіх без винятку порушників, не зважаючи на посадові привілеї. Для реалізації проекту необхідні значні кошти, тому “в ідеальному варіанті це станеться через один-два роки”.

У прес-службі повідомляють, що на даний час прилади “Візир” використовуються інспекторами ДАІ під час нагляду за дорожнім рухом та фіксації правопорушень.

С.КОЛОМІЄЦЬ також повідомив, що Державтоінспекція, реалізовуючи проект системи стаціонарного відеонагляду, не планує більше закупати прилади “Візир”. Одночасно усі наявні прилади залишаться на оснащенні підрозділів ДАІ.