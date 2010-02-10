У Сєвєродонецьку виявили кинутий напризволяще зоопарк

07:11, 10 лютого 2010
Разное
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Тварини у тяжкому стані

У м. Сєвєродонецьку Луганської області на околиці міста виявлено покинутий напризволяще пересувний зоопарк, повідомили УНІАН в Національному екологічниму центрі України (НЕЦУ).

За інформацією екологів, серед кинутих напризволяще тварин є білий ведмідь, лев, верблюд, лами, мавпи, екзотичні птахи, які сьогодні перебувають у тяжкому стані через недоїдання, морози та хвороби.

Як повідомили в НЕЦУ, господар покинув тварин напризволяще, сам зоопарк охороняється лише 2 сторожами, які не мають ніяких ресурсів для забезпечення тварин необхідним. Протягом останнього тижня тварин підгодовують місцеві жителі, студенти та небайдужі люди. Але тваринам потрібна негайна медична допомога та зміна умов утримання.

 

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