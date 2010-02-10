Українець стрибнув на рейки у московському метро

На станції Арбатська Арбатсько-Покровської лінії Московського метрополітену, чоловік зістрибнув на рейки, намагаючись заподіяти собі смерть. Про це повідомляє Газета.ruз посиланням на джерело в правоохоронних органах столиці Росії.

"Приїжджий з України 1986 року народження у вівторок, о 14:30 за московським часом, на станції Арбатська стрибнув на 1-у жорстку колію й узявся руками за контактну рейку, намагаючись звести рахунки з життям", - сказало джерело.

За його словами, постраждалого госпіталізували з опіками кистей рук першого й другого ступеня. За фактом події проводиться перевірка.