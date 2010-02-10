У Києві дитина впала в каналізаційний колектор.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій, 9 лютого о 17.09 по вулиці Наталії Ужвій, 10 сталася надзвичайна пригода. У дворі дев’ятиповерхового житлового будинку в каналізаційний колектор впала маленька дівчинка. Як згодом стало відомо, з трьохрічною дівчинкою гуляла тітка, а біля дому на бетонній плиті не був закритий люк, серед снігу його практично не було помітно.

Жінка, побачивши нещастя, відразу викликала рятувальників та швидку. Рятувальники за декілька хвилин прибули на місце пригоди. Командир пожежно-рятувального відділення Олег АНАНЬЄВ за допомогою рятувальної мотузки спустився на п’ятиметрову глибину та передав дитину нагору.

При огляді медики констатували, що дівчинка не отримала жодних травм. На щастя, в колекторі було багато сухого гілля від дерев, яке й врятувало дитину від важких наслідків падіння.