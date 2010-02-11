У Криму на пожежі загинула дитина.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК, нещасний випадок стався 10 лютого в с. Мілководне Джанкойського району. На місці пожежі виявлено тіло дитини, 2006 року народження. Також постраждав чоловік, 1980 року народження. Чоловіка було доставлено в реанімаційне відділення Джанкойської ЦРЛ з діагнозом «отруєння чадним газом». Причина загибелі дитини встановлюється.

Як зазначили у прес-службі, причина пожежі - порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електрообігрівача.