Захищаючи цуценя, собака загриз господаря

У Харкові чоловіка 1977 року народження покусав власний собака.

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник Центру зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Харківській області Лариса ВОЛКОВА, трагедія сталася 8 лютого у приватному будинку у Червонозаводському районі Харкова.

За свідченнями сусідів, у загиблого було два собаки – дорослий і цуценя, яких він погано доглядав і з якими поводився жорстоко. Захищаючи цуценя, дорослий собака покусав господаря. Після нападу чоловіка було доправлено до лікарні невідкладної медичної допомоги з численними рваними ранами ніг, де він через три години помер у реанімації.

Пса було застрелено, повідомила Л.ВОЛКОВА.