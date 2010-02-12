Під вагою снігу зрушила з місця стіна музичної школи

10 лютого в селищі міського типу Вороніж Шосткінського району Сумської області під час занять зрушила з місця стіна музичної школи.

Завдяки злагодженим діям педагогічного колективу паніки не було, ніхто не постраждав, всі присутні вчасно були евакуйовані, повідомляє міжрегіональне інформаційне агентство «Схід.net».

За словами заступника начальника обласного управління культури Любові ДЕМЧЕНКО, причиною аварії стала надмірна вага шару снігу на даху. Будова школи, датована початком минулого століття, вже давно потребує капітального ремонту. Подібний інцидент уже траплявся в 2005 році.

На місці надзвичайної події працює комісія. Інформація про збитки уточнюється.

Як передає кореспондент УНІАН, заступник голови Сумської облдержадміністрації Олег МЕДУНИЦЯ повідомив журналістам, що в області перевіряють стан дахів у закладах освіти, культури, охорони здоров`я та соціальної сфери.

За його словами, губернатор Микола ЛАВРИК доручив перевірити стан дахів, провести необхідні очисні роботи і тримати ситуацію на щоденному контролі. Через засоби масової інформації він звернувся до керівників установ з проханням відповідально поставитись до ситуації, адже, за прогнозами метеорологів, у вихідні дні на Сумщині знову очікуються снігопади.