Лінгвісти обрали найромантичніше слово

Слово «Amour», що французькою означає «любов, кохання», обрано найромантичнішим словом у світі за підсумками опитування, проведеного серед більш як 320 лінгвістів лондонської компанії Today Translations напередодні Дня святого Валентина.

Воно з незначним відривом виграло у італійського слова «amore», яке також означає "любов", передає Reuters.

Слово «Belissima», що італійською та іспанською означає «дуже красива», посіло третє місце, а «tesoro», що означає цими двома мовами «дорогоцінний, дорогий» посіло четверту сходинку.

Найромантичнішою мовою у світі було визнано італійську. Друге місце посіла французька, а третє - іспанська та англійська.

Також одним з пунктів опитування був вибір найменш романтичного способу сказати «я тебе люблю».

У цій номінації переміг японський вираз «watakushi-wa anata-wo ai shimasu». За ним - валлійське «rydw i`n dy garu di» і «qaparha», що означає «я тебе люблю» вигаданою клінгонською мовою всесвіту «Стар Трек».