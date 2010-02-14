У Львові буде закладено Сад світового українства

У Львові на території Музею народної архітектури і побуту «Шевченківський гай» у червні цього року буде закладено «Сад світового Українства».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, цього року Львів вже втретє прийматиме у червні українців з усіх континентів світу, щоб під час Міжнародного конгресу «Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті» його учасники обговорили питання співпраці України зі світовим українством, визначили механізми взаємодії, подбали про збереження національної ідентичності.

З цієї нагоди Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка», який є організатором конгресу, виступив з ініціативою закласти «Сад світового Українства».

«Наш задум був підтриманий міським головою Львова Андрієм САДОВИМ. І дуже швидко було знайдено місце - на території, яку люблять львів’яни і гості - Музею народної архітектури і побуту. Питання Саду було погоджено з директором музею та членами Наукової ради», - розповіла УНІАН директор Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою Ірина КЛЮЧКОВСЬКА.

Вона також наголосила, що «українці кожної країни у цьому Саду матимуть своє дерево. Сад буде як символ краси, сили, збірний образ українських традицій, символ збереження і примноження нашого українства, нашої єдності, що передаватиметься з покоління у покоління».