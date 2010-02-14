Народними гуляннями в Чернігові відзначили Масляну...

У центрі Чернігова відбулися народні гуляння з нагоди одного з улюблених українцями зимових свят – Масляної.

Як передає кореспондент УНІАН, до Центрального парку відпочинку прийшли кілька тисяч городян, чимало з них - цілими родинами.

За словами одного з організаторів, жителів міста запросили до парку з нагоди Масляної, деякі учасників свята, особливо молодь, відзначали День святого Валентина і навіть Новий рік за китайським календарем.

Святкування Масляної відбулося з дотриманням народних звичаїв та традицій. До уваги глядачів було представлено народну фольклорну програму, що включала театралізовано-обрядову виставу у виконанні гурту «Союзу українок» та виступ народного хору «Калина».

Упродовж дня працювало атракціонне містечко і святкова торгівля. Також свято супроводжувала спортивно-естрадна розважальна програма: пройшли змагання з армреслінгу, підняття гирі, конкурс карооке, виступи естрадних виконавців.

Родзинкою масових розваг став конкурс на кращу снігову фігуру. Представники майже всіх чернігівських шкіл за кілька днів створили скульптури зі снігу та льоду. Особливу радість фігури викликали у дітей, які фотографувалися поряд та спускалися з них як із снігових гірок.

Завершилося народне гуляння обрядовим вогнищем, на якому було спалено опудало Масляної.