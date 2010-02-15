Доньку Черновецького пограбували у Франції на 4,5 мільйона євро

Невідомий пограбував у понеділок доньку мера Києва Леоніда Черновецького, коли вона їхала автомобілем з паризького аеропорту. Підбігши до машини (за іншою версією, порівнявшись на мотоциклі) він витягнув через вікно машини сумку з коштовностями на суму 4,5 мільйона євро, передає РІА "Новости" з посиланням на французькі ЗМІ.

Пограбування відбулося близько дванадцятої невдовзі по тому, як Христина Черновецька взяла в оренду в аеропорту Руассі (імені Шарля де Голля) автомобіль класу "люкс" з водієм.

Вона прямувала до Парижа автодорогою А1 в районі бідного паризького передмістя Сен-Дені. Коли машина на трасі зменшила хід, невідомий відкрив двері (за іншою версією, розбив вікно) з боку пасажира, забрав з сидіння сумку і втік.

Шофер марно намагався наздогнати грабіжника.

За словами 30-річної доньки київського мера, в сумці були коштовності, кільця і сережки вартістю близько 4,5 мільйонів євро. Вона подала скаргу до відділення поліції Сен-Дені.

ЗМІ зазначають, що мета поїздки Христини Черновецької до Парижа незрозуміла. Крім того, невідомо, чи належали вкрадені коштовності їй.