У Севастополі триває Міжнародний день рідної мови

У Севастополі проходять заходи, приурочені до Міжнародного дня рідної мови, який в Україні відзначається з 2002 року.

Як передає кореспондент УНІАН, початок заходам було покладено ще 17 лютого проведенням у бібліотеках і школах міста тематичних ігор і конкурсів «Поговоримо різними мовами», «О, вірний друг - рідна мова», години народознавства «Мова і культура слов`янських народів», інтерактивної вікторини «Як наше слово відгукнеться». Днем раніше перший заступник голови міста Володимир КАЗАРІН заявив, що «для Севастополя, міста, де споконвіку живуть представники багатьох народів і національностей, День рідної мови має особливе значення». Саме тому, як зазначив він, у місті запланована ціла низка заходів, присвячених цьому дню.

Вагомі заходи пройшли також у літературній вітальні Центральної міської бібліотеки (усний журнал «Найбільша цінність народу – його мова»), в бібліотеці Українського культурно-інформаційного Центру (тематичний захід «Народ і мова - вічні і єдині»). Учора пройшли літературно-музичні вечори, підготовлені Севастопольським товариством польської культури «Полонія» і севастопольським міським відділенням Всеукраїнського товариства «Білорусь».

Сьогодні, 21 лютого, Український культурно-інформаційний центр спільно з Асоціацією національно-культурних товариств Севастополя проводить для військовослужбовців Військово-морських сил України тематичний захід «Звучи рідна мова». Також сьогодні в приміщенні Асоціації національно-культурних товариств Севастополя пройде літературно-музичний вечір, підготовлений Севастопольським чуваським національно-культурним товариством.

Довідка УНІАН. 21 лютого в світі відзначається Міжнародний день рідної мови, який було проголошено в листопаді 1999 року на генеральній конференції ЮНЕСКО. Вперше Міжнародний день рідної мови святкувався 21 лютого 2000 року в штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі, вдруге - в 2001 році – в Афінах.

В Україні Міжнародний день рідної мови відзначається з 2002 року, коли з метою зміцнення державотворчої функції української мови, сприяння вільному розвитку і використанню російської, інших мов національних меншин України Президент України підписав відповідне розпорядження про святкування Міжнародного дня рідної мови.