Готується переліт на повітряній кулі Україна - Грузія

Наприкінці 2010 року вперше пройде міжнародний українсько-грузинський переліт на тепловому аеростаті над акваторією Чорного моря за маршрутом Україна – Грузія.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив пілот Першого повітроплавного клубу (Грузія) Реваз УТУРГАУРІ.

«Цей проект унікальний за кількома напрямами. Перше, якщо все буде нормально і нам вдасться досягнути узбережжя, це буде так зване світове спортивне досягнення. Такого у світі ще ніхто не робив. Друга унікальність цього перельоту полягає в абсолютно унікальних синоптичних умовах», - сказав Р.УТУРГАУРІ.

За його словами, відповідно до розрахунків, найбільш вдалі для перельоту синоптичні умови складаються в період з листопада по січень. Тому переліт запланований на кінець 2010 року. Перед цим організатори проводитимуть тренувальні польоти. В організації перельоту братимуть участь фахівці й пілоти з України, Росії, Швеції, Литви, Великої Британії.

Крім того Р.УТУРГАУРІ повідомив, що для організації перельоту створено два центри управління – в Криму і Грузії. Переліт буде здійснено на повітряній кулі об`ємом 14200 кубічних метрів.

«Такої кулі ще ніхто не робив, вона зараз шиється», - наголосив Р.УТУРГАУРІ.

Він також додав, що перельотів через Чорне море ще не було. Траєкторія польоту складе 900-1000 км, а час у дорозі 24 години.

У свою чергу пілот Київського повітроплавного товариства Сергій СКАЛЬКО, який також стане одним з учасників перельоту, повідомив, що в корзині повітряної кулі буде піднято 1 тонну газу.

«Ми готуємо спеціальні технологічні карти, згідно з яким чітко діятимемо, аби успішно виконати політ. Ми сподіваємося, що це буде національний рекорд, і дуже постараємося, щоб цей рекорд не був побитий у найближчому майбутньому», - сказав С.СКАЛЬКО.

Крім того, в рамках підготовки до міжнародного перельоту 28 лютого в Києві повітроплавним товариством буде встановлено національні рекорди з повітроплавання на дальність і тривалість польоту, політ у темряві і жіночі рекорди на дальність і тривалість польоту. Ці рекорди обов`язкові при підготовці Київського повітроплавного товариства до міжнародного перельоту над акваторією Чорного моря.