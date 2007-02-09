Під час пожежі загинули двоє дорослих і троє дітей

19:03, 09 лютого 2007
Разное
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Причини і обставини з`ясовуються

Сьогодні в Горлівці під час пожежі загинули п`ять чоловік, зокрема троє дітей.

Як повідомили в Головному облуправлінні МНС, пожежа виникла близько 15-ї год. у квартирі на другому поверсі п`ятиповерхового житлового будинку в Калінінському районі міста.

Пожежу ліквідовували бійці місцевого підрозділу МНС.

Причини і обставини виникнення пожежі з`ясовуються.

 

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