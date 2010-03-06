Міністр пропонує передати пам'ятники архітектури до приватних рук

Міністр регіонального розвитку та будівництва України Василь КУЙБІДА вважає за доцільне передавати пам’ятки архітектури у приватну власність.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції у Тернополі, коментуючи питання відсутності у 2009 році фінансування на реставрацію та підтримку пам’яток архітектури на Тернопільщині, внаслідок чого дві з них з незадовільного стану перейшли в аварійний.

«Щоб довести до належного стану усі пам’ятки архітектури національного значення, необхідно, орієнтовно, 800 млн. грн. щороку. Щоб зберегти їх, принаймні, в теперішньому стані – 300 млн. грн. Минулого року було кілька програм, які стосувалася пам’яток архітектури, але з мінімальним фінансування. Скажімо, якщо на всі пам’ятки програма передбачає 70 тис. грн., то що на ці кошти можна зробити? Якщо і надалі в таких обсягах держава фінансуватиме роботи з відновлення та реставрації, то ми ризикуємо наші пам’ятки втратити», – застеріг В.КУЙБІДА.

Вихід він вбачає у передачі пам’яток архітектури в оренду приватним структурам, або навіть у власність. «Є певний сенс у цьому. Але перш ніж передавати, потрібно мати відповідне правове середовище та інституції, які контролюватимуть використання цих пам’яток. Має бути і система покарань така, щоб ніхто не наважувався в цих приміщеннях проводити реконструкцію без дозволів, щоб не поміняли двері, які простояли 300 років, на сучасні і так крок за кроком зруйнували історико-архітектурну пам’ятку. От доки ці питання не вирішити – то у мене є засторога щодо передачі історично значущих об’єктів у приватні руки», – сказав В.КУЙБІДА.

Разом з тим він зазначив, що саме таким шляхом передачі пам’яток приватникам пішла не одна держава, зокрема Польща, і що це «варіант ефективного використання державного майна».

В.КУЙБІДА також повідомив, що у міністерстві готується закон, який би дав можливість реалізовувати такий задум і в Україні. «Ми розробляємо законопроект. Але я не переконаний, що службовці з міністерства підготують найкращий закон, вони можуть написати перший варіант для критики, для опрацювання і змін. А загалом такий проект потрібно віддати на місця, до фахівців та науковців, які безпосередньо стикаються з цим питанням, зможуть внести корективи, і лише після цього приймати відповідний закон», – сказав В.КУЙБІДА.