Президент розкрив, скільки загарбників перебуває в місті.

Уже визначені дати щодо остаточної зачистки міста Куп’янськ Харківської області від російських окупантів. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, повідомляє кореспондент УНІАН.

"До 60-ти людей, "руських" залишається в Куп’янську. Йде зачистка. Ми все зачистимо. Знаємо. У принципі, дати визначені. Вони були на Ставці. Ділитися такою інформацією поки що не будемо", – сказав глава держави.

Інших подробиць про ситуацію в Куп’янську президент не наводив.

Ситуація в Купʼянську

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов відзначив, що російські окупанти знаходяться у північних районах Куп’янська. За його словами, приблизно до 20% районів міста ворог намагається зараз зайняти саме на півночі і паралельно намагається відсікати українську логістику за допомогою ударів БпЛА. При цьому, всі постачання противника українські БпЛА відсікають, "тому в цьому плані місто якось знаходиться у подвійній облозі, якщо брати саме повітря".

В жовтні російський диктатор Володимир Путін поширював брехливу інформацію про нібито оточення Куп’янська. Водночас українські захисники спростували цю заяву очільника Кремля. В Куп’янську та його околицях йшли важкі бої, і окупанти намагалися закріплюватись в північній частині міста, проте, жодного оточення не було.

Нагадаємо, що у 2022 року після початку повномасштабної війни Росії проти України місто Куп’янськ тимчасово було окупованим. Але згодом українським захисникам вдалося його звільнити у вересні того року.

