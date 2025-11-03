Обмеження запроваджується попередньо, і споживачам варто відслідковувати повідомлення відповідних обленерго.

В окремих регіонах України у вівторок 4 листопада через наслідки ворожих атак на енергосистему будуть почергово відключати світло. Також будуть обмежувати споживання електроенергії промисловим споживачам, повідомляє Укренерго.

Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Зазначається, що вимикати електроенергію будуть зранку з 08:00 до 11:00, а також з 15 до 22 години. Обмеження будуть застосовуватися обсягом 0,5-1,5 черги.

В цей жє проміжок часу будуть застосовуватися графіки обмеження потужності для промислових споживачів, тобто підприємства мають обмежити використання електроенергії.

В "Укренерго" нагадали, що тривалість та обсяг застосування відключень може змінюватися та порадили стежити за повідомленнями на офіційних сторінках відповідних обленерго.

Атаки РФ на енергетику України та відключення світла

Перед початком опалювального сезону РФ посилила удари по критичній інфраструктурі України. Найбільше постраждали мешканці та об’єкти в таких містах, як Суми, Чернігів, Харків, Полтава, а також у столиці.

В ніч на 30 жовтня Росія вчергове масовано атакувала Україну ракетами та дронами. Головною ціллю ворога знову були об’єкти енергетики. В результаті атаки зафіксовані руйнування, а також є постраждалі.

Через ворожі атаки енергетики змушені цілодобово працювати – паралельно з цим запроваджують і планові відключення для балансування системи.

