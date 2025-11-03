У Міноборони Білорусі заявили, що відправлять миротворців, якщо надійде такий запит.

Білорусь готова розгорнути свої миротворчі війська в Україні "за згодою двох сторін". Про це заявив начальник управління міжнародного військового співробітництва та миротворчої діяльності командування сил спеціальних операцій ЗС Білорусі Олексій Скабей, пише "Радіо Свобода".

"Я зі стовідсотковою впевненістю можу сказати, що на даний момент, як тільки ми отримаємо відповідне рішення, ми будемо готові переїхати в той чи інший регіон для виконання завдань", - сказав він.

Скабей зазначив, що білоруські миротворці можуть бути розгорнуті в Україні, "якщо виникне така необхідність". Він додав, що зараз участь Білорусі в миротворчих місіях під егідою ООН припинена.

"Тут усе залежить не тільки від нас. Якщо сторони ухвалять рішення, ми готові надати допомогу на їхнє прохання", - запевнив представник Міноборони Білорусі.

Раніше Reuters писало, що Організація Об'єднаних Націй (ООН) планує скоротити чисельність своїх миротворців на чверть у дев'яти операціях по всьому світу вже найближчими місяцями. причиною є брак коштів, а також невизначеність щодо майбутнього фінансування з боку США.

Представник ООН розповів журналістам, що загалом доведеться скоротити близько 25% від загальної кількості миротворчих військ організації та поліцейських. Зачіпають миротворчі операції, які проводять у Південному Судані, Демократичній Республіці Конго, Лівані, Косово, на Кіпрі, у Центральноафриканській Республіці, Західній Сахарі, у демілітаризованій зоні на Голанських висотах між Ізраїлем і Сирією, а також у Аб'єї.

