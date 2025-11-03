У підрозділі ВМС стверджують, що бійців не збирали на плацу, бо його у селищі немає.

Через удар російських окупантів по військових у Дніпропетровській області - проводиться розслідування, є відсторонення від посад. Про це повідомила пресслужба 30-го корпусу морської піхоти ВМС ЗС України.

"1 листопада російські терористи завдали ракетно-дронового удару по населеному пункту Самарівського району Дніпропетровської області. Під час удару у селищі перебували військовослужбовці однієї з окремих бригад морської піхоти", - заявили у бригаді.

Зазначається, що росіяни вдарили по центру населеного пункту.

"Удар було завдано по центру населеного пункту, де не розташовано жодного плацу", - повідомили в бригаді.

Додали, що серед потерпілих – цивільні та військові.

"На жаль, серед загиблих і поранених є як цивільні громадяни, так і військовослужбовці нашої бригади. Командування 30-го корпусу морської піхоти висловлює щирі співчуття родинам загиблих", - йдеться у повідомлені.

Наразі, йдеться у заяві, у військовій частині правоохоронні органи проводять слідчі дії з метою з’ясування всіх обставин події, також вже є відповідні відсторонення.

"Певні посадові особи відсторонені від займаних посад", - повідомили військові.

Удар по військових на Дніпропетровщині - що відомо

Нагадаємо, в угруповання військ "Схід" повідомили про загибель військових, по яких армія РФ завдала удару.

Журналіст ТСН Дмитро Святненко розповів, що під час російського удару балістикою у Дніпропетровській області було атаковано військових, яких зібрали на урочисте шикування для нагородження. Серед загиблих – брат журналіста - 43-річний Володимир Святненко ("Знахар"), який був пілотом БПЛА, він служив у складі 35 окремій бригаді морської піхоти. Військовий був на фронті з 2023 року, пройшов Кринки, Курахове, Мар'янку тощо. Журналіст акцентує, що його брата вбили у глибокому тилу, де найкращих пілотів та піхотинців бригади зібрали на відкритій території, щоб нагородити.

У ДБР заявили, що проводиться перевірка обставин події. Також буде з'ясовано, чи дотримувалися у бригаді необхідних вимог безпеки військових під час повітряних тривог.

