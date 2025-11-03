Президент підкреслив, що не всю зброю Україна може дозволити собі експортувати.

Україна готова відкрити експорт зброї за кордон у майбутньому. Тим не менш, деякі види озброєння дуже потрібні і нашій країні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.

"Не всю зброю ми можемо дозволити собі експортувати, скажу чесно. Деяка зброя для нас дуже важлива. Ми готові працювати з морськими дронами, у нас їх більше, ніж ми їх використовуємо... У нас точно є їх удвічі більше, ніж ми їх використовуємо. Також у нас, на мій погляд, є й інша зброя, є й артилерійські системи, хоча їх не буває, чесно кажучи, багато, але в нас їх зараз багато виробляють... Ми бачимо в цьому експортний потенціал, але на це потрібен бюджет", - сказав він.

За словами Зеленського, було б справедливо, якби партнери на 100% фінансували виробництво деякої дефіцитної зброї в Україні, а вже вироблені озброєння ділилися навпіл. Він зазначив, що є окремі країни, які готові в підсумку передати Україні свою половину.

"Тобто діють такі лояльні відносини, що вони просто вірять в Україну і переживають. Але, безумовно, ми розуміємо, що це буде їхня половина", - пояснив президент.

Україна не зможе відкрити прямий експорт зброї в умовах війни - що відомо

Раніше міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що під час війни не може відбуватися експорт озброєнь, виготовлених українськими приватними виробниками. Він наголосив, що зараз у пріоритеті - наповнення українських збройних сил.

Шмигаль зазначив, що уряд України шукає додаткові кошти, щоб "замовити все, що в державі може вироблятися". Він додав, що під час війни можуть бути лише окремі партнерські проєкти.

