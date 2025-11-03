Президент нагадав, що РФ зібрала на цьому напрямку до 170 тисяч військових.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "не знає про спецоперацію" Головного управління розвідки Міністерства оборони України Покровську Донецької області. Про це він заявив на зустрічі з журналістами, передає кореспондент УНІАН.

"Я не знаю про спецоперацію ГУР, якщо чесно. У нас є спецпризначенці, яких задіює Генштаб і Збройні сили в будь-яких операціях. ГУРівці допомагають Збройним силам. Там до 30 людей може їх було", – сказав Зеленський.

Президент додав, що дуже важливо з повагою ставитися до тисяч військовослужбовців ЗСУ, які стримують РФ на фронті.

Відео дня

"Саме вони виконують такі завдання. ГУРівці, ЦСО "Альфа", Сили спеціальних операцій, Нацполіція, Нацгвардія. Всі ці хлопці молодці. Але ми повинні розуміти, що ДШВ, морпіхи, штурмовики і бригади механізовані – це головний паркан для "русскіх" на Покровському напрямку. А те, що там проводяться спецоперації різного характеру – це зрозуміло, але це відбувається всюди, по всій лінії фронту. Просто дещо ви бачите, дещо не бачите. Є бригади, які стільки всього зробили. Але ви їх не бачите. Вони щонайменше такі ж героїчні", – додав Зеленський.

Президент нагадав, що РФ зібрала в районі Покровська 170 тисяч військових. За його словами, окупанти хочуть перекинути туди й додаткові сили.

"Не можуть жодні спецпризначенці це перемогти, це просто неможливо. Тільки Збройні сили можуть це зробити, за підтримки всіх інших сил", – пояснив Зеленський.

Ситуація в Покровську: що треба знати

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що ГУР розпочали десантну операцію в Покровську. Зазначалося, що бійці підрозділу зайшли до тих районів міста, які керівництво РФ вважали контрольованими.

На думку ветерана російсько-української війни Євгена Дикого, якщо Україна відправила до Покровська елітні підрозділи, це означає, що ситуація в місті близька до катастрофічної. За його словами, це може бути "гасіння пожежі" українськими захисниками.

Вас також можуть зацікавити новини: