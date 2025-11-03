Частина українців може навіть не підозрювати, що вони відносяться до "ризикової" категорії.

Із 1 листопада деякі українські банки почали знижувати ліміти на перекази коштів між особами до 50 тис. грн на місяць. Стосуються ці обмеження людей із високим рівнем ризику, або які не можуть підтвердити своїх доходів.

Як повідомив у коментарі УНІАН фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, ці зміни можуть суттєво вплинути на частину українців, які навіть не підозрюють, що входять до "ризикової" групи.

"Це може досить значно вплинути на ситуацію. При цьому ми розуміємо, що деякі люди навіть не знають, що вони підпадають під цей ризик. Хоча деякі банки попереджали своїх клієнтів щодо цього", - сказав він.

За його словами, якщо людина задекларувала, що на її картці будуть операції до 20 тисяч гривень на місяць, а потім фактично вона проводить операції на 200 тисяч грн, то це дійсно викликає занепокоєння у банків. У такому разі фінансова установа може обмежити перекази, доки клієнт не підтвердить дані щодо своїх прибутків та активності на рахунку.

Шевчишин відмітив, що фінмоніторинг стосується не лише великих сум. Рішення ухвалюються автоматично, згідно з внутрішніми правилами банків, і можуть стосуватися дрібних операцій.

"Отже, щоб зрозуміти, що там трапилося і чому, потрібно зв'язатися з банками, зʼясувати всі подробиці, якщо такі обмеження до вас були застосовані", - пояснив Шевчишин.

Як уникнути блокувань

Експерт радить клієнтам своєчасно оновлювати дані в банку та надавати документи про офіційні доходи.

"Щоб уникнути цих обмежень, потрібно оновити дані і подати всю інформацію банку. Треба додати необхідні документи про зарплату чи про доходи, які підтвердять, що ця операція для вас вже не є ризикованою, а є стандартною, офіційною", - зазначив Шевчишин.

При цьому, якщо ж потрібен разовий великий переказ, Шевчишин рекомендує заздалегідь звернутися до банку і попередити про операцію. Це допоможе уникнути блокування.

"Ну а взагалі зараз будуть діяти обмеження в 50 тисяч для тих, у кого немає ніяких підтверджень доходу, по рахунках яких йдуть нестандартні, незвичні та регулярні операції на крупні суми, на маленькі суми: прийшли швидко кошти, швидко пішли", - сказав банкір.

Крім того, Шевчишин відмітив, що для подання актуальних документів про доходи не завжди потрібен особистий візит до відділення банку, але він може прискорити обробку інформації.

Обмеження переказів з картки на картку - що відомо

Як писав УНІАН, ще в грудні 2024 року низка українських банків підписали спільний меморандум про посилення обмежень карткових переказів в рамках посилення боротьби з так званим "дропами".

Заступниця голови правління "Глобус Банку" Анна Довгальська зазначала, що близько до 20% нових випущених карток у 2025 році були задіяні у підозрілій діяльності.

28 жовтня стало відомо, що в Україні можуть створити спеціальний перелік банківських клієнтів, що підлягатимуть особливому контролю. Згідно документу, передбачається створення списку осіб, що надають свої картки у користування іншим особам.

