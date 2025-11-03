Також президент розповів про удари РФ по українському ВПК.

Виробництво ракет в Україні йде "непогано", заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, передає кореспондент УНІАН.

"Ми застосовуємо нові ракети, такі як "Фламінго". Я вам не скажу кількість. Очікуємо масового виробництва до кінця року. Є наші "Нептуни". Ми застосували "Нептун" різні. Який вже є у нас у масовому виробництві. Є звичайний, є довгий. І він також себе добре показує. Я думаю, всі в Україні і в Росії бачать за підсумками місяця-двох масовані відповіді на російські атаки по їхньому енергетичному сектору, який заробляє гроші на цю війну", - сказав Зеленський.

Також президент висловився щодо дронів-перехоплювачів. Він зазначив, що до кінця листопада Україна планує вийти на виробництво 600-800 таких БПЛА на добу, якщо "нічого не зірветься".

Відео дня

"Адже іноді прилітає. Прилітає не лише по енергетиці, ми повинні це знати. Ми не комунікуємо багато що з приводу ударів по наших лініях виробництва тієї чи іншої зброї. Але іноді буває, переноситься, відновлюється. Важливо, щоб усі наші заводи, попри те, що прилітало, відновлюються. На сьогодні ми не втратили жодного виду далекобійної зброї. Іноді уповільнюється масове виробництво через те, що втратили той чи інший цех. Це буває", - додав Зеленський.

Також він оголосив, що Україна відкриває дві експортні столиці у країнах Європи.

"Це експорт тієї зброї, яку ми можемо дозволити собі продавати. Щоб мати додаткові гроші на наше внутрішнє виробництво дефіцитних речей. Перші дві столиці - це вирішимо на рівні компаній. Це Берлін та Копенгаген. Це буде в цьому році", - зазначив Зеленський.

Виробництво зброї в Україні: важливі новини

Зеленський також зазначив, що Україна може експортувати партнерам морські дрони, яких виробляється більше, ніж використовується. Також він зазначив, що Україна може експортувати деякі артилерійські системи. Президент зазначив, що було б справедливо, якби партнери на 100% фінансували виробництво деякої дефіцитної зброї в Україні, а вже вироблені озброєння ділилися навпіл.

Крім того, ми також розповідали, що запустити експорт зброї планують вже в цьому місяці. Йдеться про ту українську зброї, якої вдосталь було виготовлено, і яка зберігається на складах.

Вас також можуть зацікавити новини: