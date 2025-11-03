Зокрема, російські окупанти накопичують війська.

Російські загарбники готують реванш за повний програш ініціативи на Добропільському напрямку Донеччини, заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, передає кореспондент УНІАН.

"Добропілля - не просто. Наша операція триває. Головком сказав, що десь 2,5-3 кілометри на півдні вони ще зачистили. Зачистили, але розуміє Росія, що там програла ініціативу повністю, і розуміємо, що вони готують реванш. Це зрозуміло за перехопленнями, що вони накопичують війська. За всіма ознаками розуміємо", - повідомив Зеленський.

Також він розповів про ситуацію навколо Покровська, наголосивши, що ворог за останні дні не мав успіху. Він зазначив, що до 30% усіх бойових дій на фронті відбуваються в районі Покровська. При цьому, на цей напрямок припадає десь 50% керованих авіаційних бомб, які застосовують росіяни.

Як сказав Зеленський, українським захисникам не просто захищати Покровськ. Він додав, що в Покровську присутня "пара сотень" російських окупантів - від 260 до 300 загарбників.

За словами президента, всередині Покровська працює український 425-й штурмовий полк. "Більше навантаження сьогодні саме на них. Вони в досить складних бойових діях", - зазначив Зеленський.

Також він подякував 35 і 38 бригадам, українським морпіхам, які на Покровському напрямку виконують важливі завдання. Також 68-та окрема єгерська бригада, 32-га та 155-та бригади. Окремо президент сказав, що тривають бої в районі Костянтинівки, але ситуація залишається незмінною.

Ситуація в Донецькій області - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада, Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що українські війська посилюються додатковими підрозділами, озброєнням, технікою, зокрема безпілотними системами. Генерал додав, що російські окупанти змушені розкидати сили в Донецькій області. Це не дозволяє їм зосередити основні сили в районі Покровська.

Крім того, ми також розповідали, що попереду на Україну очікують бої за Костянтинівку. Старший лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс" зазначив, що на цьому напрямку ворог значно активізував дії своїх піхотних штурмових груп.

