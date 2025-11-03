Зеленський зазначив, що розглядаються контракти на один, два, три, чотири та п’ять років.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на майбутнє після закінчення війни розглядаються різні формати контрактів, аби нині мобілізовані військові могли перейти на контрактну службу. Як передає кореспондент УНІАН, про це голова держави сказав під час зустрічі з журналістами.

"Ми би дуже хотіли, щоб багато людей, які отримали навички під час цієї війни, героїчні особи, які захочуть залишитись в армії, щоб з мобілізаційного статусу ці люди могли перейти на контракт", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що розглядаються контракти на такі періоди як один рік, два, три, чотири, п’ять.

"Це різний формат цих контрактів, який буде запроваджений", - додав президент.

За його словами, також було прописане бажане фінансування.

"Ми розібрались з бажаним фінансуванням, яке бачать військові. У нас сьогодні є цифри, які усі вважають справедливими для контракту. Я не буду казати їх, тому що, спочатку треба мати забезпечення фінансове для таких виплат", - додав Зеленський.

Як зазначив президент, сьогодні Міністерство оборони України показувало різні формати.

"Спочатку ми забезпечимо. Спочатку будуть знайдені усі деталі для цього фінансування, фонди тощо, і потім ми скажемо", - повідомив глава держави.

Як наголосив Зеленський, він не хотів би зменшення особового складу Збройних сил України після закінчення війни або після запровадження режиму припинення вогню.

"Я би хотів, щоби держава щось могла запропонувати, щоб не втратити (якщо військові вирішать змінити професію після війни - УНІАН)", - сказав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2025 року було запущено ініціативу добровільних контрактів для українців віком 18-24 роки. Для цієї категорії громадян були також визначені фінансові переваги служби.

У жовтні начальник відділення рекрутингу 28 ОМБР Денис Швидкий відзначав, що кількість охочих служити за контрактом у віці 18-25 років зменшилася, але прогнозується, що протягом 2-3 місяців динаміка покращиться.

