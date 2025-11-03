Міністр оборони Італії зазначив, що допомога Україні надається таким чином, щоб не послабити власну оборону.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто повідомив, що його країна готує новий пакет військової допомоги для України, який збирається незабаром презентувати, пише la Repubblica.

Як йдеться в статті, Крозетто запевнив, що Італія продовжить допомагати Україні всім, чим зможе.

"Що стосується України, наша позиція не змінюється. Ми продовжуємо допомагати Києву всім, чим можемо. Ймовірно, так, ми підготуємо новий пакет, який я незабаром представлю в тому ж форматі, що й інші пакети", - сказав Крозетто.

Міністр оборони Італії зазначив, що це вже буде 12-й пакет військової допомоги з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

"Що стосується Patriot, надісланих Німеччиною, то ця країна їх має і може надіслати. Ми надіслали все, що мали - допомога є секретною - не послаблюючи італійську оборону більше, ніж вона вже є", - додав Крозетто.

Раніше видання Bloomberg посилаючись на власні джерела повідомляло, що в новий пакет військової допомоги від Італії можуть увійти боєприпаси та ракети для систем протиповітряної оборони SAMP/T.

Прогнозується, що 12-й пакет допомоги можуть підготувати вже до кінця цього року, але все буде залежати від процедур в парламенті. 11 пакетів допомоги від Італії оцінюються на суму від 2,5 млрд до 3 млрд євро. Відомо, що Італія передала Україні дві батареї SAMP/T, інші деталі пакетів допомоги не розголошуються.

