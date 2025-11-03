Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяви про те, що Україна та Європа вже нібито підготували мирний план закінчення війни, який складатиметься з 12 пунктів, передає кореспондент УНІАН.
"Важливо в цьому питанні, чи бачив я, як президент України, цей план. Ні. Мені здається, це і є відповідь на всі питання. Є різні європейські мислення і пропозиції щодо мирного врегулювання. Ніхто не може, поки що, - ні президент США, ні жодна з європейських країн, - не може змусити "руських" сісти за стіл перемовин. Тому я просто здивований навіть цим сигналом, що якраз всі хочуть змусити "руських" почати говорити", – сказав Зеленський.
Він додав, що наразі тривають консультації з радниками щодо можливого врегулювання війни в Україні.
"Є кілька різних розмов. Жодного чіткого, готового плану на столі поки що немає. Я б ставився до плану серйозно тоді, коли він буде. Далі, безумовно, ми поділимося ним з європейцями - вони поділяться своїм баченням, ми покажемо своє. Наше бачення, до речі, не нове. Ми розуміємо, що це за війна і розуміємо, на що ми готові піти. І ми розуміємо, які повинні бути перші кроки, щоб в цілому перейти до дипломатії. Тому що поки її немає, ми з вами це бачимо", – додав Зеленський.
Водночас він додав що дійти до дипломатії неможливо без сили Сполучених штатів – як у підтримці зброєю, так і в політичному сенсі.
"Будуть європейські напрацювання, разом, безумовно, з нами. І ми будемо їх проговорювати зі США. Що там в американців, також, ви ж знаєте - у них є своє бачення цього. Головне, яке бачення у нас. Бо війна в Україні", – пояснив Зеленський.
Мирні перемовини: важливі новини
Раніше Bloomberg повідомив, що Україна разом з європейськими партнерами готують 12-пунктний план завершення повномасштабної війни по поточній лінії фронту. Зазначається, що таким чином Україна з партнерами відкидає вимоги РФ щодо завершення війни.
За даними ЗМІ, мирний план міститиме в собі припинення вогню, після якого почнуться перемовини.