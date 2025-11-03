Президент наголосив, що жодна країна не може змусити РФ сісти за стіл переговорів.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяви про те, що Україна та Європа вже нібито підготували мирний план закінчення війни, який складатиметься з 12 пунктів, передає кореспондент УНІАН.

"Важливо в цьому питанні, чи бачив я, як президент України, цей план. Ні. Мені здається, це і є відповідь на всі питання. Є різні європейські мислення і пропозиції щодо мирного врегулювання. Ніхто не може, поки що, - ні президент США, ні жодна з європейських країн, - не може змусити "руських" сісти за стіл перемовин. Тому я просто здивований навіть цим сигналом, що якраз всі хочуть змусити "руських" почати говорити", – сказав Зеленський.

Він додав, що наразі тривають консультації з радниками щодо можливого врегулювання війни в Україні.

"Є кілька різних розмов. Жодного чіткого, готового плану на столі поки що немає. Я б ставився до плану серйозно тоді, коли він буде. Далі, безумовно, ми поділимося ним з європейцями - вони поділяться своїм баченням, ми покажемо своє. Наше бачення, до речі, не нове. Ми розуміємо, що це за війна і розуміємо, на що ми готові піти. І ми розуміємо, які повинні бути перші кроки, щоб в цілому перейти до дипломатії. Тому що поки її немає, ми з вами це бачимо", – додав Зеленський.

Водночас він додав що дійти до дипломатії неможливо без сили Сполучених штатів – як у підтримці зброєю, так і в політичному сенсі.

"Будуть європейські напрацювання, разом, безумовно, з нами. І ми будемо їх проговорювати зі США. Що там в американців, також, ви ж знаєте - у них є своє бачення цього. Головне, яке бачення у нас. Бо війна в Україні", – пояснив Зеленський.

Мирні перемовини: важливі новини

Раніше Bloomberg повідомив, що Україна разом з європейськими партнерами готують 12-пунктний план завершення повномасштабної війни по поточній лінії фронту. Зазначається, що таким чином Україна з партнерами відкидає вимоги РФ щодо завершення війни.

За даними ЗМІ, мирний план міститиме в собі припинення вогню, після якого почнуться перемовини.

