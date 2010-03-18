Chery Amulet врізався в автобус: 1 загиблий, 6 поранених
10:14, 18 березня 2010Разное
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ДТП в Сімферополі
Одна людина загинула і шестеро отримали травми у результаті зіткнення автобуса і легковика у Сімферополі.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримської державтоінспекції, автомобіль Chery Amulet виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в автобус «Богдан». Водій легкового автомобіля помер у лікарні.
Травми різного ступеня тяжкості отримали водій і п`ять пасажирів автобуса - всі жителі Криму.
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